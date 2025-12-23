フリーアナウンサーの高橋真麻が22日に自身のアメブロを更新。クリスマス会をはしごするなど多忙な週末の様子や、娘と工作を楽しんだことを明かした。この日、高橋は「この土日は大忙しでした！」と切り出し「特に昨日はクリスマス会に行って水泳教室に行ってまた別のクリスマス会」と多忙な週末を過ごしたことを報告。続けて、娘がクリスマス会でもらったという工作キットを一緒に作ったことを明かし「細かい作業も多く、結構時間