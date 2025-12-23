タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が22日に自身のアメブロを更新。プロレスの大会でサプライズ復帰したことを報告した。この日、凛は「昨日マーベラス新木場大会にて復帰しました！！！！！今回Xでのサプライズ復帰！！！」と報告し、同期の選手らとの3ショットを公開。「同期のこの3人がこうやって並ぶのも最初で最後」と感慨深げにつづった。続けて、今回の復帰について「色々な想いがあって！！」