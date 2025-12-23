ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２３日、俳優の波瑠と俳優の高杉真宙がこの日、結婚を発表したことを報じた。番組では波瑠、高杉がともにそれぞれのインスタグラムを更新し、同じ連名の文書を紹介。「いつも応援してくださっている皆様。私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。２人は２０２３年