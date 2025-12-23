原子力規制庁の金子修一長官（左）に確認を依頼する文書を手渡す新潟県の花角英世知事＝23日午前、東京都港区新潟県の花角英世知事は23日、東京・霞が関の経済産業省で赤沢亮正経産相と面会し、東京電力柏崎刈羽原発6、7号機（同県）の再稼働に同意すると伝えた。再稼働に必要な地元同意手続きが終了。東電は、設備検査の最終チェックを受ける「使用前確認」を24日にも原子力規制委員会に申請する見込みだ。6号機の原子炉を起動