横浜FCは23日、MFユーリ・ララとの契約満了を発表した。“ハマの闘犬”がクラブを出発する。1994年4月20日生まれのユーリ・ララは現在31歳。母国ブラジルのオラリアACでプロキャリアを始めた後、国内複数クラブや栃木SCを経て、2023年に横浜FCに加入。中盤の底で、球際の強さやアグレッシブさを以て、ピンチの芽を狩ってきた。クラブ公式戦通算102試合に出場し11得点を記録している。ユーリ・ララは横浜FCとの契約満了に際し