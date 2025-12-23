２３日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４７．２２ポイント（０．１８％）高の２５８４８．９９ポイントと５日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９．６０ポイント（０．１１％）高の８９４９．２８ポイントと３日続伸した。売買代金は８７２億８９１０万香港ドルに縮小している（２２日前場は９５５億８６４０万香港ドル）。米株高が好感される流れ。２２日