9人組グループ・Snow Manが、きょう23日から26日までの4日間、ツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の東京ドーム公演を実施する。主な記録をまとめた。【年間ランキング】Snow Manが1位！2位は？ SixTONESやtimeleszも…シングルランキング■Snow Manに関する主なオリコン記録※記録は2025年12月22日付現在【1】年間ランキング記録（年間ランキング集計期間：2024年12月23日付〜2025年12月15日付）●オリコン年間ランキン