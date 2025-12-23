俳優の吉永小百合が、12月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。写真家・篠山紀信が撮影した妖艶な和服姿の写真を披露した。【映像】ぐずぐずに着崩れた妖艶な和服姿14歳でデビューして66年、今も日本の映画界をけん引し続ける俳優・吉永小百合。11月には、昨年83歳で亡くなった稀代の写真家・篠山紀信が生前撮りためた写真と過去の出演映画全124本のスチールを網羅した写真集『吉永小百合』を出版した。番組