英シュロップシャーの運河で、巨大な陥没穴が発生した/Andy Kelvin/PA via AP（CNN）英シュロップシャー州の運河に大規模な陥没穴が発生し、運河船2隻が深い泥に閉じ込められ、救助活動が行われた。消防救助局が公開した画像では、縦横およそ50メートルの陥没穴に2隻の運河船がはまり込み、別の1隻が斜面に傾いた状態で止まっている様子が確認できる。運河船は、英国各地に張り巡らされた狭い運河を航行するために設計された細長い