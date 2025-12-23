フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが２３日、キャスターを務める同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。佐々木アナはエンディングで「ここで『サン！シャイン』からお知らせがありま〜す」と切り出し「みなさん『サン！シャイン』の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルみなさん、ごらんいただいているでしょうか？」と呼びかけると「ニュースからサン！八先生など企画コーナーまで放送した