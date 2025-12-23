来年２月のミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）で女子日本代表入りを確実にしている村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２３日、スイスでの雪上トレーニングを終えて羽田空港に帰国し、取材に応じた。冬季五輪の日本女子最年少１７歳でＢＡの銅メダルを獲得した前回北京五輪と同じように、２度目の大舞台に向けて事前に一人、スノーボードと向き合う時間を作った。約