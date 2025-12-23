２１日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が出演。とても仲の良い友人だというボディービルダーでタレントの横川尚隆とともに登場し、占い師のシウマさんが２人を占った。村重のことを「本当に好き嫌いがはっきりしている」「いったん心を閉ざしたらもう開かない」と言い当てたシウマさん。スタジオからは「意外と闇だなぁ」という声も漏れた。村重が２年前に友達