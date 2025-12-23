２４年からウエスタン・リーグに参入したくふうハヤテは２３日、奥田域太（かなた）投手が今季限りで退団し、巨人の打撃投手として入団することが決まったと発表した。奥田は身長１７８センチ、７１キロの左腕。三重・菰野高では現中日の岡林と同級生だった。岡林とともにプロ志望届を提出したが指名がなく星城大へ進み、２４年からくふうハヤテでプレー。今季、ウエスタンでは２１試合の登板でチームトップの１１０イニングを