【モデルプレス＝2025/12/23】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が12月22日、自身のInstagramを更新。昼食を公開し、コメントが集まっている。【写真】40歳元モー娘。「ちょうど良いサイズ感」1人分の自炊飯公開◆石川梨華、手作りのお昼ご飯を公開石川は「お昼ご飯何食べたんだろう？」とつづり、1人分の手作りドライカレーの写真を投稿。黄身がとろけた目玉焼きを乗せたドライカレーを「作った」という石川は「辛口のルーに