【モデルプレス＝2025/12/23】お笑いタレントの田村淳が12月22日、自身のInstagramを更新。娘2人とのクリスマスツリーの飾り付けの様子を公開した。【写真】52歳大物タレント「大きくてゴージャス」豪華ツリー＆娘2人とのショット◆田村淳、娘2人とクリスマスツリー飾り付け田村は、田村の身長よりも高い大きなクリスマスツリーの飾り付けの様子を公開。長女が下を飾り付け、田村が抱っこした次女がクリスマスツリーの上の部分に手