バルチック海運指数=12/22時点=7週間ぶりに2000ポイント大台割れ バルチック海運指数 1979（前日比：-2.17%） ハンディマックス・インデックス 737（前日比：-1.21%） パナマックス・インデックス 1282（前日比：-3.10%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。