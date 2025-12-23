円全面高ドル円156円台割れ、財務相の口先介入じわじわと効いてくる 円全面高、片山財務相の円安牽制がじわじわと効いているようだ。ドル円は156円台を割り込んだ、ポンド円とユーロ円は今朝の高値から1円近く下げている。 片山財務相は「最近の為替の動きはファンダメンタルズ反映とは思えない、過度な変動に対して適切な措置を講じる」と市場を牽制。城内経財相も「高い緊張感を持って市場を注視していく、ファン