12月22日午前1時頃、静岡県長泉町の店舗 兼 住宅に、目出し帽をかぶった男3人が侵入。寝ていた80代の夫婦を縛り、現金約1000万円を奪って逃走しました。近隣住民：すごく平和な静かな感じの街だなっていう印象だったので、大きな事件が起きてびっくりです。近隣住民：俺がもし泥棒だったら入らない。この通り沿いなんて。だって出てきたら分かるしこんなところ。こうやって、夜中も街灯がついているから。現場付近の防犯カメラには