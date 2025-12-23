12月19日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、さらば青春の光・森田哲矢が登壇し、2025年に芸人界で起きていた事件やトラブルなど振り返る「若手芸人ニュース」後半戦が放送された。後半戦では、芸人界での流行や個人に起きた出来事など、芸人たちの“裏ニュース”に精通する森田ならではの話題が連発した。そのなかで「囲碁将棋が横浜のお祭り営業で地元の若者と揉める」というニュースを紹介した森田は、「今年、