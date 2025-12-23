日本紙パルプ商事が３日ぶりに反発している。午後１時ごろ、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、投資有価証券売却益２９億５８００万円を２６年３月期に特別利益として計上すると発表。これに伴い、通期業績予想の最終利益を２０億円から４０億円（前期比４７．２％減）へ上方修正したことが好感されている。なお、営業利益１１５億円（同２３．７％減）は従来予想を据え置いている。 出所：MINKABU PRESS