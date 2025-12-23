ｆｏｎｆｕｎは急動意。この日午後１時ごろ、米国決済大手であるＳｑｕａｒｅが提供するＰＯＳシステムとのデータ連携を開始したと発表した。ｆｏｎｆｕｎが提供する日次決算総合プラットフォーム「れすだく」と、ＳｑｕａｒｅＰＯＳを通じて取得される販売・決済データを統合し、特に中小・小規模事業者の経営効率化とグローバル市場における事業展開を強力に支援していくという。これが材料視されて