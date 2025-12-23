湘南ベルマーレは23日、DF舘幸希(28)、DF大野和成(36)、MF田村蒼生(23)、MF石橋瀬凪(19)と2026シーズンの契約を更新したと発表した。湘南は今季J1リーグ戦を19位で終え、J2に降格。来季は長澤徹氏がトップチームの指揮を執る。以下、4選手の出場記録&コメント■舘幸希2025年Jリーグ出場:17試合(1,375分)出場/1得点「いつも応援ありがとうございます。2026シーズンも共に戦えることを光栄に思います。今シーズンの悔しさを