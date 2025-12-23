アビスパ福岡は23日、MF北島祐二(25)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約を更新したと発表した。北島は今季J1リーグ戦で12試合に出場し、1ゴールを記録。また、ルヴァンカップ2試合の出場で1得点を挙げ、天皇杯では1試合に出場した。