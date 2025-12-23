アルビレックス新潟は23日、DF早川史哉(31)と来シーズンの契約更新に合意したと発表した。早川は今季J1リーグ戦で13試合、ルヴァンカップで2試合、天皇杯で2試合に出場。チームはリーグ戦20位でJ2降格となった。契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、「アルビレックス新潟で、皆さんと共に戦い続けられることを心から嬉しく思います」とコメントしている。続けて「明治安田J2・J3百年構想リーグやその後のJ2リーグと、