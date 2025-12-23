映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）による役柄紹介動画が公開された。落ち着いた語り口と洗練された装いが印象的な映像に、注目が集まっている。 【動画＆画像】フェンディのブルゾンを着こなす目黒蓮／目黒蓮＆浜辺美波『キネマ旬報NEXT』表紙／『ほどなく、お別れです』場面写真＆最新予告映像 ■フェンディ（FENDI）のブルゾンを着こなし、自身の役柄について語る目黒
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 母名義のマンションで男性死亡
- 2. 波瑠と高杉が結婚 コメント全文
- 3. 波瑠と高杉真宙が結婚 交際約2年
- 4. 6人逮捕 キーエンスの異常な職場
- 5. たくろう 来年のM-1不参加を明言
- 6. M-1たくろう「ラヴィット」出演
- 7. 「女性同士お断り」張り紙が物議
- 8. モト冬樹 3カ月続いた眩暈の原因
- 9. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
- 10. 愛子さまが佳子さまに「圧勝」
- 1. 母名義のマンションで男性死亡
- 2. 6人逮捕 キーエンスの異常な職場
- 3. 愛子さまが佳子さまに「圧勝」
- 4. スマホ落とし物 謝礼要求に困惑
- 5. 赤坂のサウナ火災「内部告発」
- 6. JAL&ANA 予約システムに障害発生
- 7. 名大で「薬品が爆発した」119番
- 8. ディズニー 1月に「最悪の変化」
- 9. 都立公園トイレの金属部品が大量に盗まれる 板橋や練馬など10か所
- 10. 上皇さま92歳に 歴代最長寿
- 1. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
- 2. 介護職員 月1万9千円賃上げへ
- 3. ホテル 忘れ物が多い場所TOP3
- 4. 中国レーダー照射になぜ反撃せず
- 5. 小泉氏 共同飛行に「強い懸念」
- 6. 小1女児が全裸 変わり果てた姿に
- 7. 健康に役立つ？「腸活」最新事情
- 8. ワンピ原作「ここからが大変」
- 9. 紙の保険証廃止 専門家の見解
- 10. 真冬に孤独死 シンママの悲劇
- 1. 米海軍へ、新戦艦「トランプ級」
- 2. 「世界最強の潜水艦」神奈川来航
- 3. セクシー写真で支援→賛否、米
- 4. 台湾の14人殺傷 準備に1年半か
- 5. 邦人 BTSメンバー宅に侵入未遂か
- 6. キムチ 免疫機能をブーストか
- 7. 中国 日本行き2千便超欠航と報道
- 8. トランプ氏 リース契約停止へ
- 9. 「平和壊す」日本で目を疑う光景
- 10. 車両底部に爆発物 露軍幹部死亡
- 1. 清水&大成 V字回復できた理由
- 2. ユニクロ運営会社 初任給37万に
- 3. 「孫と暮らす老後」で失ったもの
- 4. お金困っている老人? 実態違った
- 5. 中国のヤバい一面 元記者が激白
- 6. 日本経済を妨害する企業に警告
- 7. Netflix 一挙公開する2つの理由
- 8. 「タンス預金消滅」妻が後悔の涙
- 9. 高く売るなら バッテリー容量83%
- 10. 「SHOEI」一度経営破綻していた
- 1. PCだけじゃない…値上がり目前か
- 2. 日本超える 台湾LINE事情ヤバい
- 3. 「iPhone Air」の運命やいかに
- 4. おじおば構文 やりがちな特徴
- 5. ChatGPT 1年間の動向を振り返る
- 6. 魚焼きグリルの掃除、もうしなくていいかも。これで焼けば解決です
- 7. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
- 8. パソコン 驚異的な値上げ目前か
- 9. まるで小さな映画館だ。JBLのサウンドバーが過去最安1.2万円超引きだ
- 10. MIT AI普及がもたらす成果低下
- 11. NASAの探査機が見た火星の絶景の数々
- 12. レーザー照射とプレゼンター機能に対応！2WAYワイヤレスプレゼンター
- 13. 前売券が販売枚数、10万枚を突破！『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』
- 14. Googleが「検索結果を違法にスクレイピングしている」としてSerpApiを提訴
- 15. ChatGPTが性格調整・アプリストア実装で激変！Googleは高速AI「Gemini 3 Flash」で対抗【週刊AIツール＆ニュースまとめ】
- 16. 東京 神田北口に次世代型店舗を初出店！「いきなり！ステーキ第二章開幕発表会」開催
- 17. 関東甲信越のローソンで500円以上の買い物の際にdポイントカードを提示すると抽選で100人に1万dポイントが当たるキャンペーンが2月3日まで実施中
- 18. LINEに通知こない時の対処法をLINE専門家ひらい先生が解説
- 19. NASはOSで選ぶ時代かも？ アプリやAI機能が揃った「Zettlab AI NAS」がすごそうだ
- 20. メリー・ スリフトマス ！ ホリデーギフトに中古品を選ぶZ世代が増えている
- 1. 283億円→53億円 村上大暴落の訳
- 2. 翔猿にパワハラ疑惑 顔蹴る暴行
- 3. 南野ケガ「前十字靭帯断裂」判明
- 4. 二所ノ関部屋「風紀崩壊」の実態
- 5. ラモス瑠偉氏の言葉にワッキー涙
- 6. 大谷＆ジャッジ ついに初共演か
- 7. 箱根 早大の超ルーキー「逸材」
- 8. ダルビッシュ ついに現役引退か
- 9. 大谷と真美子さん見た デートか
- 10. 森保J 南野を失うのはヤバすぎる
- 1. 波瑠と高杉が結婚 コメント全文
- 2. 波瑠と高杉真宙が結婚 交際約2年
- 3. たくろう 来年のM-1不参加を明言
- 4. M-1たくろう「ラヴィット」出演
- 5. モト冬樹 3カ月続いた眩暈の原因
- 6. timelesz篠塚大輝、初の単独CM出演 受験期の勉強法＆オーディション時を回顧
- 7. やよい軒 M-1王者に「お礼」検討
- 8. 大阪に「EVバスの墓場」出現か
- 9. ME:Iの4人同時脱退 何があった?
- 10. 冨永妊娠 お相手の「心配な点」
- 1. 几帳面な30代女性の「ゴミ屋敷」
- 2. ぽっこりお腹撃退ストレッチ
- 3. 「托卵」の秘密が娘にバレた日
- 4. 性交渉後に出血「まさか私が」
- 5. 「名医」を信じ…声を失った患者
- 6. カルディ 12月の新作&鬼リピ商品
- 7. 1490円でこれ しまむら凄すぎた
- 8. 夫の全てがむかつく 乗り越え方
- 9. ミスマガだった女性が介護士に
- 10. ALS患者がプロポーズ 女性の決意