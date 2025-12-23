Snow Manの渡辺翔太が個人Instagramで、「美的ベストビューティマン」を受賞し、殿堂入りしたことを報告。贈賞式のオフショットを公開した。 【写真＆動画】渡辺翔太の美しさ際立つブラウンジャケット×ピンクシャツ姿など①～④ ■白肌の美しさや唇のツヤ感がまさに「ベストビューティ」なオフショット 渡辺は『美的』2月号SPECIAL EDITION（12月22日発売）の表紙に登場。また渡辺は、読者投票に