白血病などの患者の命をつなぐ、骨髄バンク。実は、ドナーに選ばれても4人に1人が仕事と両立できず、提供を断念しています。「ドナー休暇」を活用し、実際に協力した人を取材しました。【写真を見る】血液をつくるもとになる細胞を腕から取り出す様子「仕事を休めないこと」を理由に多くが辞退骨髄バンクにドナー登録をしている當銘梨夏さん。當銘梨夏さん「命を救うってすごい大変なことなんだなって。家族だったり職場だったりの