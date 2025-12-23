ドジャースからＦＡになっていたジョー・ケリー投手（３７）が引退の意思を明かした。ポッドキャスト「ベースボール・イズンド・ボーイング」で「まだいい球は投げられるけど、プレーはやめる。アスリートに引退はないんだ。引退という言葉はやめよう」となどと口にした。２０１９年にレッドソックスからドジャースに入団。ナックルカーブを武器にリリーフとして２０２０年、２０２４年のワールドシリーズ制覇に貢献するなど、