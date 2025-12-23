エドガー・ライト監督がスティーヴン・キングの小説を映画化した『ランニング・マン』より、イカれた鬼ごっこを捉えた新規場面写真に加え、原作小説の「冒頭パート」が公開された。【写真】アドレナリン全開！心拍数を加速させる『ランニング・マン』場面写真ギャラリー本作は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の原作者スティーヴン・キングと、『ベイビー・ドライバー』のエドガー・ライト監督が初タッグを組