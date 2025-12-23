１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の神谷健太が２３日、都内で初の写真集「光と影神谷健太１ｓｔ写真集』（宝島社刊、税込２９８０円）発売記念イベントを開催した。３０歳という節目のタイミングでの発売に「自分の生きた証を残したいというタイミングでお話を頂いたので、この年にできて良かった」と喜んだ。今作のテーマは、タイトルにもある「光と影」で、故郷・沖縄県で撮影が行われた。「