阪神は２３日、今季ブルージェイズでプレーしたイーストン・ルーカス投手と来季の選手契約を締結したと発表した。背番号４２。米メジャー通算２０試合登板のルーカスは身長１９１センチ、体重９４キロの本格派左腕。球団を通じて「２０２６年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともに、とても興奮しています。タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいた