「親になっても諦めない。子連れでフェスろう！」当時母になりたてだった私が当時の意気込みそのままをタイトルに据えてコラムを書いたのは2015年の秋、今から11年も前のことです。これまでに5回寄稿しましたが、2018年を最後にぷっつりと途切れていました。当初の構想としては、日本全国の音楽フェスを息子と共に全制覇することを目標に掲げ、それぞれのフェスやその道中での実体験をしたためたレポートをこの場で幾つも重ねて行