メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の多くの公立小中学校で23日、2学期の終業式が行われました。 名古屋市熱田区の白鳥小学校の終業式では、児童449人が体育館に集まりました。 大川栄治校長は児童に、知らない人にはついていかないことや、自転車に乗るときはヘルメットをかぶることを呼びかけました。 終業式が終わったあと、6年生の教室では児童が冬休みの計画を立てていました。 3学期の始業式は、2026年1月7日