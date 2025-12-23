ラッパーで、カントリーミュージックでも活躍しているジェリー・ロールが、減量を始める前に「自分が死に向かっているのを感じていた」と語り、生活を大きく見直すきっかけとなった心境を明かした。2023年の39歳の誕生日を迎える頃、自身の体重が深刻な健康問題につながると自覚し、ライフスタイルを根本から変える決意を固めたという。 【写真】減量に成功したジェリー・ロール