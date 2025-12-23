Eggs ’n Thingから、新年を祝う華やかなホリデーメニューが期間限定で登場！5種類のフルーツをのせた「ハウオリフルーツパンケーキ」と、縁起の良い食材として親しまれている “海老”を使った「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」がラインナップされます☆ Eggs ’n Thing「ハウオリフルーツパンケーキ／ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」 販売期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月20日（火）取扱店舗：