ベトナム航空と三井不動産商業マネジメントは、初のコラボレーションキャンペーンを実施。2026年1月1日より、訪日ベトナム航空利用者および「Lotusmiles」会員を対象に、全国21施設での最大10%割引やノベルティ提供を行う特別優待企画。 ベトナム航空 × 三井アウトレットパーク/三井ショッピングパーク「コラボレーションキャンペーン」 キャンペーン期間：2026年1月1日(祝・木)〜2026年4月30日(木)対象：海外か