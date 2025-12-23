23日午前8時15分ごろ、水戸市大工町3丁目の国道50号の交差点で、乗用車や軽乗用車計8台が絡む事故があった。水戸署や地元消防によると、車を運転していた10〜60代の男女5人が搬送されたが、いずれも命に別条はない。署が詳しい状況を調べている。署によると、信号がある交差点で直進車と対向車線の右折車が衝突。いずれかが車線をはみ出し、付近にいた他の車が巻き込まれたとみられる。