東海地方はきょうは天気が下り坂で、夜は雨の降り出す所があるでしょう。 【写真を見る】東海地方 夜は雨が降りだす所も あす水曜日も雨予想 名古屋･愛知･岐阜･三重の天気予報（12/23 昼） 正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりしない空模様になっています。気温は9.8℃で、風は穏やかです。 きょうはこの時間に日差しが届いている所も次第に雲が多くなるでしょう。夜は三重県南部から雨雲が広がり、愛知県や岐阜県でも所