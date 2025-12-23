明星観光バスとスカイホップバスマーケティングジャパンは、スカイホップバス京都の新路線「パープルライン」を12月1日から2026年1月31日まで運行する。観光庁の補助事業による実証運行とし、観光客と市民の乗り分けを図る。パープルラインは、嵐山〜金閣寺〜大徳寺〜二条城〜嵐山を結ぶ循環路線で、レストラン嵐山内に新たな停留所を設ける。1日5便を運行し、既存のレッドライン・ブルーラインとあわせて25便となる。運賃は当日券