エースここにあり。勝利を手繰り寄せる千金弾だ。モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）で、現地12月22日にエジプトは初戦でジンバブエと対戦。２−１の勝利を収めた。大会の公式サイトは、「最も重要な場面でサラーが結果を残した」と試合結果を伝える。１−１で迎えたアディショナルタイムだ。「サラーはエリア内でボールをコントロールし、マークをかわして決定的なシュートを決め、エ