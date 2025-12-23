23日は放射冷却の影響で厳しい冷え込みとなり、石川県内9つの観測地点でこの冬一番の寒さとなりました。石川県内は23日朝、地表の熱が奪われる放射冷却の影響で冷え込みが強まりました。最低気温は白山河内で-1.9度、珠洲で-1.6度、小松と輪島で-1.0度など、6つの地点で氷点下となったほか、金沢でも0.9度と、この冬一番の寒さとなりました。金沢市中心部では霜が降りたところがあり、街中でもマフラーや手袋など防寒対策をして通