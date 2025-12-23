岐阜県教育委員会は23日、面識のある10代女性にストーカー行為をしたとして、県立高の男性教諭（38）を懲戒免職処分にしたと発表した。22日付。県教委の聞き取りに「好意の感情があった」と話している。県教委によると9、10月、女性と同じ電車に乗り、降車後もつきまとったほか、女性の自宅周辺を車でうろついた。ストーカー規制法違反の疑いで11月に県警に逮捕され、不起訴となった。