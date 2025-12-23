７月の参院選の街頭活動で、千葉選挙区候補者の名前が書かれた比例選候補者用の「標旗」を使用したとして、千葉県警は２３日、国民民主党の岡野純子衆院議員（４７）（比例南関東）を公職選挙法違反容疑で書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、岡野議員は７月の参院選で、正しい標旗を掲げずに選挙演説を行った疑い。千葉選挙区から出馬した同党公認の小林さやか氏の応援演説で、県選挙管理委員会