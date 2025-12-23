水戸市の「偕楽園」近くの交差点で車8台が絡む事故があり、5人がけがをして病院に搬送されました。【映像】事故現場の様子（激しく損傷した車体）午前8時すぎ、水戸市大工町で車8台が絡む交通事故がありました。警察などによりますと、このうち5台の車を運転していた10代から60代の男女5人がけがをして病院に搬送されましたが、全員意識はあるということです。現場は、日本三名園の1つとされる「偕楽園」からおよそ700メー