来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。出雲・全日本で好走の小池莉希「エースになる」「往路３位以上で総合３位がチーム目標」と、榎木和貴監督は言う。この戦略の意図は、「往路で攻め、復路で粘る」ことに