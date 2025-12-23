獣医師と一口にいっても、勤務先は動物病院や牧場、動物園など多岐にわたります。診療対象となる動物や求められる役割が異なるため、業務内容はもちろん、必要となる専門性もさまざまです。そのため、専門によって収入がどれくらい変わるのか気になる人もいるかもしれません。 今回は、獣医師の平均年収や専門によって収入が変わるのか、専門ごとの仕事内容などについてご紹介します。獣医師を目指している人の参考になるでし