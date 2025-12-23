阪神は23日、イーストン・ルーカス選手と来季の選手契約を締結したと発表した。背番号は『42』に決定。ルーカスは球団公式ホームページを通じて「2026年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともに、とても興奮しています。タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいただけたことを大変光栄に思っています。チームの勝利に少しでも貢献し、日本一を成し遂げ