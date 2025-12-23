1996年公開の傑作クライム映画『ユージュアル・サスペクツ』が、2026年3月6日より2週間限定でリバイバル上映される。 カリフォルニアの埠頭で麻薬密輸船が爆破されて27人が死亡し、現金9100万ドルが消える事件が発生した。その6週間前、5人の“常連容疑者”（ユージュアル・サスペクツ）が釈放されていた。結託した彼らは宝石強盗を実行したのち、宝石を売り払うためカリフォルニアに向かうが……。 TM & ©2