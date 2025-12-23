新卒として初めてのボーナスを受け取ることは、社会人としての大きな節目であり、30万円という金額に期待を膨らませた人も多いのではないでしょうか。しかし、実際に振り込まれた金額を見て「思っていたより少ない」と驚く新卒者は少なくありません。 そこで本記事では、新卒1年目の社会人がボーナス30万円をもらったら、実際にどのような項目からいくら引かれるのか、詳細な内訳について解説します。 ボ