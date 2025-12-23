ロッテは23日、2026シーズンから ZOZO マリンスタジアムに新席種「ベイサイド・ボックス」を新設することになったと発表した。「ベイサイド・ボックス」は、フロア 2（1階席）3塁側内野指定A席エリアに位置し、従来の個別席からグループでの観戦を想定したボックス席へと構造を変更。友人同士やファミリーでのご利用に適した座席配置となっている。また、テーブルや座席周りの角は R 加工（丸角仕様）を施しており、小